Consigue familia de Riberas del Bravo regalar sonrisas a sus hijos en Navidad

La campaña Santa Bombero permitió que dos menores recibieran bicicletas tras varios días de espera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la ilusión de ver sonreír a sus hijos en Navidad, Luis Rolando y Brenda Morales, habitantes de Riberas del Bravo, permanecieron desde el pasado 21 de diciembre en las inmediaciones del Parque del DIF, con la esperanza de recibir dos bicicletas para sus hijos de 8 y 11 años, como parte de la tradicional campaña Santa Bombero, impulsada con apoyo del Gobierno Municipal.

Tras varios días de espera y sacrificio, la familia logró ingresar alrededor de las 8:20 de la mañana del 24 de diciembre, convencida de que el esfuerzo realizado a la intemperie, en medio de las bajas temperaturas invernales, se vería recompensado con el regalo esperado por los menores.

Luis Rolando explicó que soportar el frío durante varios días no se compara con la satisfacción de ver felices a sus hijos, al considerar que el amor por ellos fue el principal motor para mantenerse en el lugar hasta concretar el objetivo.

Por su parte, Brenda Morales señaló que, a pesar de la distancia desde su colonia, decidieron trasladarse con anticipación para no perder la oportunidad, y agradeció la solidaridad de quienes donaron juguetes al Departamento de Bomberos, haciendo posible que esta tradición continúe vigente.

“Vale la pena todo el esfuerzo cuando se trata de ver a nuestros hijos felices”, expresó.

Como esta familia, numerosas personas acudieron con la misma ilusión de poder entregar un regalo a sus hijas e hijos, reflejando la vigencia del espíritu solidario que caracteriza a la comunidad juarense durante las fiestas decembrinas.

La campaña Santa Bombero tiene su origen en 1939, cuando el comandante Leonardo Solís Barraza atendió el anhelo de un grupo de niños que buscaban un obsequio navideño, dando inicio a una tradición que con el paso de los años se consolidó como parte de la identidad social de Ciudad Juárez.

Desde entonces, los bomberos reciben juguetes durante todo el año, los cuales son revisados, limpiados y reparados cuando es necesario, para asegurar que lleguen en condiciones adecuadas a las manos de niñas y niños que más lo necesitan.

