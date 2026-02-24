Conmemoran en Juárez el Día de la Bandera con incineración y abanderamiento de escuelas

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales y militares realizan ceremonia solemne en la Plaza de la Megabandera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en coordinación con autoridades de la Guarnición Militar, encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, que incluyó la incineración de lábaros deteriorados y el abanderamiento de diversas instituciones educativas en la Plaza de la Megabandera.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que la Bandera Nacional simboliza la esperanza, la unidad y la sangre derramada por quienes han defendido al país, y reconoció el papel del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en tareas de seguridad y atención a contingencias.

“La construcción de la patria es una responsabilidad compartida entre todas y todos, sin importar la edad que tengamos o el trabajo que desempeñemos”.

El edil recordó que el 19 de febrero se conmemoró el Día del Ejército Mexicano y subrayó que las Fuerzas Armadas han actuado en defensa del Estado ante hechos recientes, señalando que la preservación del orden es una tarea permanente.

En el acto se realizó la incineración de banderas conforme al artículo 54 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece la sustitución solemne cuando el lábaro patrio presenta deterioro. Participaron planteles como las primarias Pascual Orozco, Tierra y Libertad, 28 de Octubre, Club de Leones Rafael Veloz, Francisco González Bocanegra, Abraham González, Solidaridad y Víctor Hugo Rascón Banda, así como las secundarias Federal 18 y del Magisterio.

Tras la ceremonia, el comandante de la Guarnición Militar, general brigadier Mauricio Cancino Báez, entregó nuevas enseñas nacionales a las escuelas para su resguardo y custodia.

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, señaló que la bandera representa la memoria histórica y los valores que dan identidad al país, al tiempo que autoridades civiles, educativas y de seguridad participaron en los honores correspondientes.

