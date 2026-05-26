Conmemoran Día Mundial Sin Tabaco y reconocen espacios libres de humo en Ciudad Juárez

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Autoridades entregaron reconocimientos a instituciones certificadas como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales, estatales y universitarias realizaron una ceremonia con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, en la que se promovieron acciones de concientización y se reconoció a instituciones certificadas como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones.

El evento se desarrolló bajo el lema “Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco”, con la participación de representantes del Gobierno Municipal, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones y organismos de salud.

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El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que la pandemia por COVID-19 dejó enseñanzas importantes sobre la necesidad de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud entre la población.

“Actualmente se continúa avanzando en la concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco y vapeadores, especialmente entre jóvenes”.

El alcalde destacó el trabajo coordinado entre instituciones educativas, organismos de salud y dependencias gubernamentales para impulsar políticas públicas orientadas a la prevención y la promoción de estilos de vida saludables.

Por su parte, el rector de la UACJ, Daniel Alberto Constandse Cortez, reiteró el compromiso de la universidad con la creación de entornos saludables y el desarrollo de estrategias preventivas dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, indicó que esta conmemoración busca sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y nicotina, además de fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad.

El jefe de Acciones Comunitarias de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, Luis Carlos Contreras Ceniceros, advirtió que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas de enfermedades y muertes prevenibles en el mundo, además del incremento en el uso de vapeadores y cigarros electrónicos entre adolescentes y jóvenes.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos simbólicos a instituciones y dependencias certificadas como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones.

Entre los espacios reconocidos se encuentran la Unidad Médica Municipal Santiago Troncoso, Alta Tecnología en Resonancia y Servicios Médicos Unidad Eje Vial, la Dirección General de Protección Civil, el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, el Centro Cultural de las Fronteras de la UACJ, el Campus Ciudad Universitaria de la UACJ, Operadora de Transporte ViveBús Chihuahua y Lear Electrical Systems de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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