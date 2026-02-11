Conmemora Salud Municipal el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia

Publicidad - LB2 -

Dirección de Salud llama a fortalecer igualdad y participación femenina en el ámbito científico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la Dirección de Salud Municipal se sumó a la conmemoración con un llamado a fortalecer la igualdad de género y ampliar los espacios de participación femenina en el ámbito científico.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, destacó que esta fecha busca impulsar el acceso y la participación equitativa de mujeres y niñas en la ciencia, como elemento clave para avanzar hacia el empoderamiento y la igualdad sustantiva.

“Hoy más que nunca debemos reconocer las contribuciones de las mujeres en el ámbito científico para derribar estereotipos y erradicar la discriminación que aún limita su desarrollo en este campo”, señaló.

La funcionaria subrayó que las mujeres desempeñan un papel esencial en las comunidades científicas y tecnológicas, por lo que su participación debe fortalecerse mediante políticas públicas y acciones concretas que generen oportunidades reales.

Recordó que esta conmemoración es encabezada por la UNESCO y ONU Mujeres, y forma parte de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, orientados a garantizar el acceso igualitario a la ciencia.

Desde la dependencia se señaló que durante la contingencia por COVID-19 quedó de manifiesto el papel fundamental de las mujeres en investigación, medicina y atención sanitaria, ámbitos clave para enfrentar la crisis global.

El Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia se celebra cada 11 de febrero desde 2016, tras ser proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2015, con el objetivo de promover la participación plena y equitativa en las disciplinas científicas.

