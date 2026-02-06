Confirma Cruzada por la Voz talento musical en colonias de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La tercera jornada se realizó en el Centro Comunitario Frida Kahlo con participación de niñas, niños y jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La tercera jornada de La Cruzada por la Voz se llevó a cabo en el Centro Comunitario Frida Kahlo, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes participaron en una muestra musical que evidenció el talento artístico presente en distintas colonias de la ciudad.

Durante la actividad, las y los participantes interpretaron diversos géneros musicales, desde baladas hasta propuestas contemporáneas, en un ambiente comunitario que reunió a familias, vecinos y asistentes, quienes acompañaron las presentaciones con muestras de apoyo y convivencia.

Al evento asistió el coordinador administrativo de Centros Comunitarios, César Rivera Villalobos, en representación del director general de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, quien destacó la relevancia de impulsar espacios públicos para el desarrollo artístico y cultural de la niñez y juventud.

La iniciativa tiene como propósito motivar a las nuevas generaciones a reconocer y fortalecer su talento, además de ofrecer escenarios accesibles que contribuyan al crecimiento personal y artístico, así como al sentido de pertenencia comunitaria.

Impulsada por la Dirección General de Centros Comunitarios, La Cruzada por la Voz busca fomentar alternativas positivas de expresión, promover la cultura y fortalecer el tejido social a través del arte en los barrios de Ciudad Juárez.

La jornada concluyó con una convivencia entre participantes y asistentes, consolidando el carácter comunitario del programa y su enfoque en el acompañamiento social y cultural de las juventudes juarenses.

