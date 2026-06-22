Conectará JMAS nuevo pozo a la red y prevé afectaciones en el suministro de agua

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Los trabajos se realizarán este martes en el Ejido Zaragoza y podrían generar baja presión o suspensión temporal en varios fraccionamientos del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este martes 23 de junio llevará a cabo la conexión a la red general de agua potable del pozo 274, ubicado en la colonia Ejido Zaragoza, como parte de las acciones para fortalecer el abastecimiento del servicio en la zona.

Los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el cruce del bulevar Fundadores y la calle Monte de Aragón, donde personal técnico realizará las maniobras necesarias para integrar la nueva infraestructura al sistema de distribución.

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Debido a estas labores, la dependencia advirtió que podría registrarse baja presión o suspensión temporal del suministro de agua potable en diversos sectores cercanos durante el horario de los trabajos.

Entre las colonias y fraccionamientos que podrían verse afectados se encuentran Urbivilla del Cedro, Lomas del Desierto, Valle de Oriente, Parajes de San Juan, Privadas Florencia y otras zonas aledañas del suroriente de la ciudad.

Asimismo, la JMAS informó que será necesario cerrar el carril de extrema izquierda del bulevar Fundadores en sentido de sur a norte, por lo que exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y considerar posibles retrasos en la circulación.

El organismo operador recomendó a los habitantes de las áreas involucradas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras se realizan las labores de conexión.

La incorporación del pozo 274 forma parte de las acciones encaminadas a mejorar la capacidad de suministro de agua potable en una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de Ciudad Juárez.

La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que estas obras pudieran ocasionar y reiteró que los trabajos buscan fortalecer la infraestructura hidráulica para beneficio de los usuarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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