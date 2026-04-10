Concluye JMAS trabajos de infraestructura en colonias Satélite y Montebello

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Operativo vacacional permitió avanzar en instalación de drenaje y líneas de agua tratada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó la conclusión de un operativo vacacional de infraestructura hidráulica en las colonias Satélite y Montebello, donde se realizaron trabajos de drenaje y conducción de agua tratada.

En la colonia Satélite, sobre la calle Neptuno, se instalaron 105 metros de línea de drenaje y 14 descargas sanitarias, en una intervención programada para aprovechar el periodo sin clases en una escuela cercana.

“Aprovechando el periodo vacacional… intervenimos estos 100 metros con la intención de liberar el área antes del regreso a clases”.

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Las labores incluyeron acciones de limpieza, bacheo y recarpeteo, con el objetivo de reabrir la vialidad antes del reinicio de actividades escolares, mientras que se prevé continuar con nuevas etapas en futuros periodos.

Por otra parte, en el fraccionamiento Montebello se colocaron 100 metros de tubería para agua tratada y sanitaria, además de cinco descargas en la calle Luis Rey.

Actualmente, en esa zona se realizan trabajos de reposición de carpeta asfáltica y limpieza, con la finalidad de restablecer la circulación en un área cercana a un jardín de niños.

La JMAS indicó que las obras continuarán en próximas semanas hacia la calle Misiones del Sur, manteniendo al menos un carril habilitado para el tránsito vehicular.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, priorizando la seguridad y el bienestar de la población en zonas habitacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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