Concluye este martes descuento del 100% en recargos del Predial en Juárez

Gobierno Municipal llama a contribuyentes a aprovechar el último día del incentivo fiscal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este martes 30 de diciembre concluye el descuento del 100% en recargos del Impuesto Predial para contribuyentes con adeudos, incentivo que fue implementado por el Gobierno Municipal con el objetivo de reducir el rezago y fortalecer las finanzas públicas.

Durante los últimos días se ha registrado alta afluencia de ciudadanos en los módulos de cobro, particularmente en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, donde personas con cuentas pendientes acudieron para regularizar su situación fiscal.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el interés ciudadano ha sido significativo, reflejándose tanto en pagos presenciales como en los realizados a través de plataformas digitales habilitadas por el municipio.

“El beneficio del 100% de descuento en recargos concluye este 30 de diciembre, por lo que invitamos a quienes aún presentan adeudos a aprovechar estos últimos días”, señaló la funcionaria.

El programa de descuentos fue establecido desde el mes de noviembre por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, como parte de una estrategia para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y brindar certeza patrimonial a las familias juarenses.

De acuerdo con la Dirección de Ingresos, miles de contribuyentes han realizado su pago en oficinas autorizadas y mediante la plataforma digital Juárez Conectado, lo que ha permitido avanzar en la disminución del rezago histórico en el Predial.

La autoridad municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para no dejar pasar el último día del estímulo, ya que a partir del miércoles los recargos volverán a aplicarse conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

