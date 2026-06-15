Concluye con éxito la primera edición del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez

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Durante cinco días, escritores, artistas y promotores culturales participaron en actividades gratuitas para fortalecer la vida cultural de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El primer Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU) concluyó sus actividades tras cinco días de programación cultural que reunió a escritores, artistas, promotores culturales, editoriales y lectores en distintos espacios de la ciudad.

La ceremonia de clausura se realizó en el Paseo Juan Gabriel, sede principal del encuentro organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) en coordinación con la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C.

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Durante el acto participaron la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas; Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz, integrante de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez y consejero del instituto; así como José Carmen Gutiérrez, presidente de dicha organización.

“Gracias a cada uno de los participantes, colaboradores y asistentes que confiaron en este proyecto cultural. FELIJU demostró que Ciudad Juárez cuenta con una comunidad artística y literaria fuerte, comprometida y con gran capacidad para construir espacios de encuentro y reflexión”, expresó Ogla Liset Olivas.

Del 10 al 14 de junio, el festival ofreció una agenda gratuita integrada por presentaciones de libros, conferencias, talleres, lecturas, homenajes, conciertos y encuentros especializados dirigidos a distintos públicos.

Además del Paseo Juan Gabriel, las actividades se desarrollaron en sedes alternas como Casa Martino, Xoloitzcuintle, Venus 16, Lincoln 787, Salón Le Gránd, el Centro Cultural Maestro Ernesto Ochoa Guillemard y otros espacios culturales del Centro Histórico.

Entre los participantes destacaron autores nacionales e internacionales como Eduardo Nivón, Norma Lazo, Mariano Leyva, Adriana Ayala, Frederick Thierry Palafox, Evelina María Castillo Gil, David Alfonso Estrada, Isa González Bretón, Carla Lamoyi y Fritz Glockner, quienes compartieron experiencias y reflexiones con el público juarense.

Uno de los espacios relevantes del festival fue la Red de Música Emergente, que reunió a artistas, promotores, representantes y gestores culturales para analizar los retos y oportunidades de la industria musical independiente en el norte del país.

Los organizadores destacaron que la primera edición permitió generar espacios de diálogo, reflexión y difusión artística, además de fortalecer el vínculo entre creadores y ciudadanía.

Con la realización de FELIJU 2026, el Gobierno Municipal, el IPACULT y la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez sentaron las bases para consolidar un encuentro cultural de carácter permanente, enfocado en la promoción de la literatura, las artes y el acceso de la comunidad a la actividad cultural.

La primera edición concluyó con una amplia participación ciudadana y con el objetivo de convertir al festival en un referente cultural de la frontera norte de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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