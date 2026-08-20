Cerrará Seguridad Vial tramo de la 16 de Septiembre por Juárez Juangabrielísimo 2026

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El cierre será este fin de semana de 16:00 a 23:00 horas entre Brasil y Uruguay, en ambos sentidos de circulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que, con motivo del festival Juárez Juangabrielísimo 2026, este fin de semana permanecerá cerrada la avenida 16 de Septiembre en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Uruguay.

El cierre vial se aplicará en ambos sentidos de circulación, de 16:00 a 23:00 horas, con el objetivo de permitir el desarrollo de las actividades programadas en honor al cantautor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.

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Para el operativo de resguardo se contará con la participación de 12 policías viales y seis unidades, quienes estarán a cargo de orientar a conductores, ordenar el flujo vehicular y mantener la seguridad en la zona del evento.

La dependencia informó que el sistema Juárez Bus modificará su recorrido durante los cierres. En sentido de oriente a poniente, las unidades se desviarán hacia el sur por la calle Honduras, para posteriormente tomar José Borunda y continuar hacia el Centro.

En sentido contrario, el transporte se desviará hacia el sur por la calle Uruguay, continuará por Ignacio de la Peña y después tomará la calle Honduras, hasta reincorporarse a la avenida 16 de Septiembre.

Seguridad Vial también realizará desvíos del flujo vehicular sobre la calle Carlos Villarreal, para circular de oriente a poniente, y sobre Ignacio de la Peña para quienes transiten de poniente a oriente.

El sábado, a las 19:00 horas, se llevarán a cabo cierres intermitentes sobre la avenida 16 de Septiembre por la tradicional Callejoneada del Juangabrielísimo 2026, que partirá del cruce de Francisco Villa y 16 de Septiembre y concluirá frente al Museo de Juan Gabriel.

Para esta actividad se dispondrá del resguardo de 10 motocicletas de la corporación, con el propósito de acompañar el recorrido y proteger a las personas asistentes.

Además, el domingo 23 de agosto, a las 06:30 horas, se implementará un operativo de resguardo para una carrera pedestre, con la participación de 42 elementos de Seguridad Vial.

La salida y meta de la competencia estarán ubicadas frente al Museo de Juan Gabriel. El contingente recorrerá distintos tramos de las avenidas 16 de Septiembre, Ignacio Mejía, Lerdo, Vicente Guerrero, así como las calles Ramón Corona, Ignacio de la Peña, Nicaragua, Gregorio M. Solís e Ignacio Ramírez.

La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar vías alternas, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes desplegados en la zona durante las actividades del festival.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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