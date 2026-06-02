Celebrarán Juárez y El Paso reunión binacional para fortalecer cooperación regional

Publicidad - LB2 -

Autoridades de ambas ciudades firmarán acuerdos en materia de desarrollo económico, seguridad, salud, cultura y protección civil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de los cabildos de Ciudad Juárez y El Paso sostendrán este miércoles la Agenda Binacional de Cooperación 2026, un encuentro que busca fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas ciudades fronterizas y formalizar compromisos conjuntos mediante la firma de acuerdos de hermanamiento y cooperación regional.

La reunión se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de El Paso, Texas, con la participación de autoridades municipales, representantes empresariales y funcionarios de ambos lados de la frontera.

- Publicidad - HP1

La directora general de Desarrollo Económico del Municipio de Juárez, Tania Maldonado Garduño, informó que el acuerdo de hermanamiento y la agenda de cooperación cuentan con la validación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consulado General de México en El Paso.

La agenda contempla acciones en áreas como desarrollo económico, ecología, salud, cultura, deporte, seguridad pública, protección civil, servicios públicos y desarrollo urbano, con el propósito de establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años.

Los documentos que serán suscritos incluyen la actualización del acuerdo de ciudades hermanas y una agenda binacional de cooperación internacional y desarrollo regional, cuyos avances fueron construidos a través de mesas de trabajo entre distintas dependencias de ambos gobiernos.

“Ahora queremos dejar un precedente en la administración que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar”.

Por su parte, el representante del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez en El Paso, Juan Acereto, destacó que esta será la tercera reunión formal entre los cabildos de ambas ciudades y señaló que el objetivo principal es traducir los acuerdos en acciones concretas para beneficio de la población fronteriza.

Entre los temas de interés común se encuentran la movilidad transfronteriza, la coordinación en protección civil, el intercambio de experiencias en salud pública, la colaboración educativa y el fortalecimiento del ecosistema económico regional.

Acereto destacó que la relación económica entre ambas ciudades mantiene una estrecha interdependencia, particularmente en sectores como la industria manufacturera, el comercio y los servicios.

Asimismo, representantes de El Paso subrayaron que la cooperación binacional permitirá impulsar proyectos conjuntos de infraestructura y planeación urbana, con el fin de promover un crecimiento más ordenado y competitivo para toda la región fronteriza.

“Ya no vamos a estar haciendo cosas en paralelo, sino integrados, con más fuerza y por realmente poder diseñar un camino para la frontera”.

Las autoridades señalaron que la reunión busca consolidar una visión compartida de desarrollo para Ciudad Juárez y El Paso, aprovechando las ventajas geográficas, económicas y culturales que distinguen a esta región binacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.