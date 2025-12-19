Celebra el Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor su última sesión del año

Publicidad - LB2 -

El organismo cerró actividades de 2025 con balance de trabajo y definió líneas de seguimiento para el próximo año en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor celebró su última sesión ordinaria del año, acompañada de una convivencia decembrina, en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), donde se realizó un balance de las actividades desarrolladas durante 2025.

Durante la sesión, la coordinadora del Consejo, Lina Portillo, agradeció la participación constante de las y los integrantes del organismo, así como el compromiso mostrado a lo largo del año en favor de las personas adultas mayores del municipio.

“Agradezco su asistencia y el trabajo realizado durante el año; les deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, expresó la funcionaria municipal.

Como parte del informe anual, se dio a conocer que entre las principales acciones del Consejo destacó el seguimiento a la modificación del Reglamento del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor, proceso que continuará durante 2026 con el objetivo de fortalecer su marco normativo y operatividad.

Asimismo, se informó sobre la continuidad del Mecanismo de Atención Especializada a personas mayores en oficinas públicas de atención al público, iniciativa orientada a mejorar el acceso y la calidad de los servicios municipales para este sector de la población.

Las y los integrantes del Consejo coincidieron en la importancia de mantener estos trabajos como parte de una política pública integral de atención al envejecimiento, ante el crecimiento sostenido de la población adulta mayor en Ciudad Juárez.

Finalmente, se anunció que la próxima sesión ordinaria de trabajo se llevará a cabo el 30 de enero de 2026, nuevamente en las instalaciones del IMIP, donde se dará seguimiento a los acuerdos pendientes y se definirán las prioridades del nuevo año.

