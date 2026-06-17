Capacitan a docentes de Ciudad Juárez para reforzar aprendizajes básicos en primaria

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La estrategia impulsada por la SEyD y Unicef busca beneficiar a 12 mil estudiantes juarenses mediante el fortalecimiento de lectura, escritura y matemáticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), inició en Ciudad Juárez una jornada de capacitación dirigida a personal docente de educación primaria para fortalecer los aprendizajes fundamentales de niñas y niños.

La formación se desarrolla a través de los Campamentos de Aprendizajes MIA (Medición Independiente de Aprendizajes), una metodología enfocada en consolidar habilidades esenciales de lectura, escritura y matemáticas entre estudiantes de tercero a sexto grado de primaria.

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La capacitación tendrá una duración de tres días y se realiza en las instalaciones del edificio administrativo estatal “José María Morelos y Pavón”, conocido como Pueblito Mexicano, con la participación de representantes de los subsistemas estatal y federalizado.

El oficial de Educación de Unicef en México y responsable de aprendizajes básicos a nivel federal, Jossuki Antonio Galeana Gallardo, explicó que esta primera etapa está enfocada en la formación de especialistas que posteriormente replicarán la metodología entre docentes frente a grupo.

“MIA es una metodología de recuperación de aprendizajes básicos de lectura, escritura y matemáticas”.

Como parte del programa, se capacitará a 18 especialistas en Ciudad Juárez y 17 en la ciudad de Chihuahua, quienes tendrán la responsabilidad de compartir los contenidos con maestras y maestros de la entidad.

La meta para el ciclo escolar 2026-2027 es capacitar a mil docentes y beneficiar a 20 mil estudiantes en Chihuahua, de los cuales 12 mil corresponderán a Ciudad Juárez mediante la formación de aproximadamente 600 profesores.

De acuerdo con la planeación establecida, la etapa masiva de capacitación docente se desarrollará durante septiembre, mientras que la implementación de la metodología en las aulas está prevista para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de este año.

Las acciones abarcarán escuelas primarias federales, estatales e indígenas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos básicos y contribuir a mejorar el desempeño académico del alumnado.

“La lectura, la escritura y las matemáticas brindan las bases para el desarrollo integral de las niñas y niños, además de abrirles mayores oportunidades en el futuro”.

La alianza entre la SEyD y Unicef busca atender los retos educativos relacionados con la recuperación de aprendizajes y reforzar competencias fundamentales para el desarrollo académico y personal de las y los estudiantes chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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