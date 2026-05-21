Capacitan a colonos de Los Kilómetros sobre Presupuesto Participativo

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Vecinos buscan impulsar proyectos comunitarios y mejorar espacios públicos en la zona poniente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Habitantes del sector conocido como “Los Kilómetros” participaron en una capacitación sobre el programa de Presupuesto Participativo, con el propósito de conocer los lineamientos y mecanismos para presentar proyectos de beneficio comunitario.

La plática de orientación se realizó en las instalaciones de la iglesia Ebenezer, ubicada en la colonia Kilómetro 29, donde personal de la Dirección de Participación Ciudadana explicó los requisitos y fechas estimadas para la próxima convocatoria.

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El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la actividad se realizó por invitación de la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez Parada, con el objetivo de acercar a las y los vecinos herramientas para impulsar proyectos en beneficio de su comunidad.

“Acudimos con mucho gusto por invitación de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rubí Enríquez Parada, con el objetivo de compartir con los colonos acerca de los beneficios que tiene el tema del Presupuesto Participativo”, señaló.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con normativas, lineamientos y fechas aproximadas para la emisión de la convocatoria, la cual podría publicarse entre octubre y noviembre de este año.

Aguilera Brenes destacó la importancia de la organización vecinal para facilitar la identificación de necesidades prioritarias y fortalecer la coordinación entre ciudadanía y autoridades municipales.

Por su parte, Jeremías Martínez, presidente de la Asociación Frente Unido de Colonos de Los Kilómetros, indicó que actualmente buscan gestionar la construcción de un Centro Comunitario para atender las necesidades del sector.

“Si nos ponemos de acuerdo y levantamos la mano, queda claro que sí nos voltean a ver”, expresó el representante vecinal.

Los habitantes de la zona señalaron que el proyecto podría beneficiar a alrededor de 3 mil 500 familias, además de fortalecer espacios de convivencia y atención social en el área poniente de la ciudad.

Martínez también agradeció el acompañamiento brindado por la administración municipal y el DIF para orientar a las y los vecinos en la presentación de solicitudes y proyectos comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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