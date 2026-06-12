Capacita JMAS a personal en tecnología “cero fugas” para tomas domiciliarias

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El organismo busca reducir pérdidas de agua potable mediante materiales de nueva generación e infraestructura más eficiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez impartió una capacitación dirigida a personal de distintas áreas operativas para presentar el uso de materiales de nueva generación denominados “cero fugas”, diseñados para las tomas domiciliarias de agua potable.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la preparación técnica del personal e incorporar herramientas que contribuyan a disminuir las pérdidas de agua en la red de distribución, una de las principales causas de desperdicio del recurso.

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La capacitación estuvo dirigida a trabajadores de las direcciones de Operación, Obra y Técnica, particularmente a los departamentos vinculados con la infraestructura y el suministro de agua potable.

El jefe del área de Proyectos, Infraestructura e Innovación de la JMAS, Erick Ontiveros, explicó que esta tecnología busca prevenir fugas en las conexiones domiciliarias, donde se registra una parte importante de las pérdidas de agua potable.

“En este curso presentamos materiales de nueva generación denominado ‘Cero fugas’ para evitar las fugas que se puedan presentar en las tomas domiciliarias. La mayor pérdida que se tiene de agua potable es por este tipo de instalaciones”.

El funcionario señaló que la implementación de estos materiales permitirá modernizar la infraestructura hidráulica, optimizar el aprovechamiento del agua y mejorar la eficiencia operativa del organismo.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la JMAS para reducir el desperdicio del recurso y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a los usuarios.

Además de la capacitación técnica, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para fomentar el uso responsable del agua y reforzar las medidas de ahorro en hogares, comercios e industrias.

La JMAS informó que continuará promoviendo la actualización constante de su personal y la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar el desempeño de la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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