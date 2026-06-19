Capacita Centros Comunitarios a adultos mayores sobre derechos humanos

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Un total de 178 personas participaron en talleres enfocados en inclusión, respeto y protección de sus derechos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios concluyó la segunda etapa del Taller de Derechos Humanos para Adultos Mayores, programa en el que participaron 178 personas con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre sus garantías fundamentales y fomentar una cultura de inclusión y respeto.

Las capacitaciones fueron impartidas por la maestra Ruth Ayala en coordinación con los Consejos del Adulto Mayor de los centros comunitarios Bertha Chiu, Casas Grandes, Azteca y Héroes de la Revolución II.

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Las actividades se desarrollaron durante junio en distintos sectores de la ciudad, permitiendo la participación de integrantes de diversos grupos comunitarios enfocados en la atención de personas adultas mayores.

El taller inició el 8 de junio en el Centro Comunitario Bertha Chiu, donde participaron 39 integrantes del Consejo Eréndira. Posteriormente se llevó a cabo una sesión en el Centro Comunitario Casas Grandes con 52 asistentes, seguida por una jornada en el Consejo del Adulto Mayor Azteca con 68 participantes y una última actividad en Héroes de la Revolución II, con la asistencia de 19 personas.

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con los derechos humanos de las personas mayores, así como herramientas para identificar y prevenir actos de discriminación y fortalecer el acceso a un trato digno e igualitario.

“En Centros Comunitarios trabajamos para que nuestras personas mayores conozcan y ejerzan plenamente sus derechos”.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este tipo de programas contribuyen al bienestar integral de las personas mayores, al promover su participación activa dentro de la comunidad y fortalecer sus conocimientos sobre derechos y mecanismos de protección.

Asimismo, señaló que las actividades buscan generar entornos más incluyentes y solidarios, donde este sector de la población cuente con mayores oportunidades de aprendizaje y convivencia.

“Estos talleres no solo brindan información, también fortalecen su participación, promueven una vida digna y nos ayudan a construir una comunidad más incluyente, respetuosa y solidaria”.

La dependencia municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando programas dirigidos a las personas adultas mayores, mediante acciones orientadas a mejorar su calidad de vida y fortalecer su integración social en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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