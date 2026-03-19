Buscan dar autonomía al Centro Municipal de Pueblos Originarios en Ciudad Juárez

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Proponen crear reglamento propio y presupuesto independiente para garantizar continuidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Juárez analiza la creación de un reglamento que otorgue autonomía al Centro Municipal de Pueblos Originarios (Cempo), con el fin de fortalecer su operación y garantizar su continuidad.

Durante una reunión con representantes del Instituto para la Cultura del Municipio (IPACULT), el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la coordinación del propio centro, se planteó la necesidad de que este espacio opere de manera independiente y con reglas claras.

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Las regidoras Martha Patricia Mendoza Rodríguez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa señalaron que la propuesta busca que el Cempo sea administrado directamente por las comunidades originarias, fortaleciendo su participación en la toma de decisiones.

Uno de los objetivos centrales es evitar que el funcionamiento del Centro se vea afectado por cambios en la administración municipal, asegurando así la continuidad de sus actividades culturales y comunitarias.

“Se busca que el Centro sea administrado por sus propias comunidades y mantenga su operación sin interrupciones”

La Comisión también planteó la posibilidad de establecer un presupuesto propio, lo que permitiría evitar la reasignación de recursos desde otras áreas y garantizar financiamiento estable.

Desde el Cempo se destacó que este espacio es clave para los 16 grupos originarios asentados en Ciudad Juárez, al fungir como un punto de encuentro para la preservación de tradiciones, cultura, gastronomía y expresiones identitarias.

Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer estos espacios para mantener vivas las raíces culturales, además de promover su difusión entre la población en general y las nuevas generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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