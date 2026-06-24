Busca Municipio acuerdo con Profepa por obras de riego en El Chamizal

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel afirmó que mantendrá el diálogo con autoridades federales para destrabar los trabajos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal buscará mantener el diálogo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para encontrar una solución respecto a la clausura de los trabajos relacionados con la ampliación del sistema de riego en El Chamizal.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que las obras tenían como objetivo mejorar el suministro de agua para las áreas verdes del parque, una necesidad que consideró prioritaria ante las altas temperaturas que se registran en la región.

“Debemos de entablar conversaciones para llegar a un mejor entendimiento, se está frenando el que se pueda tener un mejor parque”, expresó el alcalde.

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El edil lamentó la suspensión de los trabajos y sostuvo que las acciones emprendidas por la administración municipal buscan fortalecer la conservación y el mantenimiento de uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

Ortiz Orpinel afirmó que existe confusión respecto a los acuerdos y planteamientos abordados previamente en mesas de trabajo relacionadas con el proyecto, por lo que consideró necesario retomar la comunicación con las autoridades ambientales federales.

El alcalde indicó que el Municipio no recibió una comunicación previa por parte de la Profepa antes de la clausura de las obras, situación que, dijo, pudo haberse atendido mediante el diálogo para aclarar cualquier diferencia o inquietud sobre la intervención.

“Quiero platicar y trabajar para ver qué fue lo que sucedió, lo más prudente era entablar una comunicación previa con el Municipio y a lo mejor encontrar una situación más clara”, señaló.

El presidente municipal destacó que la administración local ha impulsado acciones de reforestación y recuperación ambiental en El Chamizal, al considerarlo el principal pulmón urbano de Ciudad Juárez.

Las autoridades municipales reiteraron su disposición para trabajar de manera coordinada con las instancias federales, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan continuar con proyectos destinados al mejoramiento y conservación del parque.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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