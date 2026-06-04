Beneficia IPACULT a más de 39 mil personas con actividades culturales en 2026

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El instituto reportó la realización de festivales, exposiciones, talleres y eventos artísticos durante los primeros cuatro meses del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) informó que 39 mil 229 personas participaron en actividades culturales desarrolladas entre el 29 de enero y el 29 de mayo de 2026, como parte de los programas y eventos impulsados por el organismo.

Los resultados fueron presentados por la directora del instituto, Ogla Liset Olivas, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del IPACULT, celebrada en la Sala de Cabildo del Centro Municipal de las Artes (CMA).

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La reunión fue presidida por Sebastián Aguilera Brenes, titular de la Dirección de Presupuesto Participativo, en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

De acuerdo con el informe, la oferta cultural incluyó festivales, exposiciones, talleres, presentaciones artísticas y actividades comunitarias que permitieron ampliar el acceso a la cultura en distintos sectores de la ciudad.

Entre las acciones destacadas se encuentran los 35 eventos realizados en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, además de la entrega de 56 credenciales a artistas urbanos que participan en el corredor cultural de la avenida 16 de Septiembre.

El instituto también reportó la realización de actividades como el Festival Cultural Cabalgando por Samalayuca, el Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro, el Cuarto Encuentro de las Grandes Voces de la Canción Ranchera, la conmemoración de La Toma de Ciudad Juárez y el Primer Encuentro Danzonero.

Durante la sesión se presentó además un balance del Programa Cultural 2026, que incluyó indicadores de asistencia, alcance de actividades y estadísticas relacionadas con la participación ciudadana.

Los integrantes del Consejo conocieron también el informe financiero correspondiente al periodo reportado y el seguimiento a los acuerdos establecidos con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer una gestión cultural transparente y cercana a la comunidad.

El IPACULT destacó que los resultados reflejan el trabajo realizado para diversificar la oferta artística en Ciudad Juárez y consolidar la cultura como una herramienta de desarrollo social, identidad comunitaria y participación ciudadana.

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