Avanza taller de foto bordado del IPACULT con enfoque en identidad y creación colectiva

Participantes presentarán primera exposición el 8 de marzo en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El taller de foto bordado impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) avanzó a su segunda sesión consolidándose como un espacio de encuentro y creación colectiva entre mujeres de distintas edades y trayectorias.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, informó que el proceso formativo ha integrado técnicas de bordado sobre fotografía, así como reflexiones en torno a la identidad femenina y la diversidad cultural que caracteriza a la frontera.

Durante la jornada participó la doctora Ana Laura Ramírez con una intervención centrada en la construcción de la identidad de las mujeres, abordando temas como migración, vínculos comunitarios y adaptación cultural. El diálogo se enfocó en el cuerpo, el pensamiento y la memoria como territorios de expresión.

En el plano creativo, las obras han incorporado técnicas mixtas y materiales como chaquira, flores y textiles, generando piezas con carga simbólica y visual que reflejan experiencias personales y colectivas.

Como parte del proceso interdisciplinario, se realizó un ejercicio literario coordinado por Itzel López Olvera, directora del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, a partir de un poema de Alejandra Pizarnik. Las participantes elaboraron textos propios que serán integrados a sus obras finales.

La primera exposición del taller se inaugurará el próximo 8 de marzo a la 1:00 de la tarde en la galería del Centro Municipal de las Artes, mientras que una segunda muestra se presentará posteriormente en el marco de las actividades escénicas de “Mujeres de Arena” en el Auditorio Benito Juárez.

El proyecto forma parte de las acciones culturales orientadas a fortalecer la comunidad a través del arte, visibilizando la diversidad de historias e identidades que confluyen en la experiencia de las mujeres juarenses.

