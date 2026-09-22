Avanza renovación del Parque Central de Ciudad Juárez

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El proyecto registra más del 55 por ciento de avance y contempla nuevas áreas deportivas con inversión superior a 46 mdp.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos informó que el Gobierno del Estado trabaja en la renovación del Parque Central de Ciudad Juárez, con el objetivo de modernizar este espacio público y fortalecer su uso cotidiano por parte de las familias juarenses.

De acuerdo con la mandataria estatal, el recinto registra actualmente más del 55 por ciento de avance en las mejoras proyectadas para impulsar el deporte, la convivencia y el aprovechamiento de áreas recreativas.

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El proyecto contempla la construcción de una nueva cancha de futbol con pasto sintético, además de áreas verdes y espacios destinados a disciplinas como CrossFit, pádel y tenis.

También se prevé la modernización del sistema de riego, conexiones técnicas e infraestructura subterránea y de soporte, como parte de los trabajos integrales para mejorar las condiciones del parque.

Para estas obras, el Gobierno del Estado destinó una inversión superior a 46 millones de pesos, recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina.

“Ciudad Juárez merece espacios dignos para sus familias”, afirmó la gobernadora Maru Campos.

La renovación forma parte de las acciones estatales orientadas a recuperar y fortalecer espacios públicos en Ciudad Juárez, especialmente aquellos con alta afluencia ciudadana.

El Parque Central es uno de los puntos recreativos más representativos de la frontera, por lo que las mejoras buscan ampliar las opciones de convivencia, deporte y esparcimiento para habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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