Avanza Municipio en reducción de adeudo fiscal heredado en Ciudad Juárez

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Pagos superan los 237 millones de pesos; buscan convenio para disminuir carga en 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez reportó avances en la regularización de un adeudo fiscal heredado de administraciones anteriores, el cual ha impactado las finanzas públicas en los últimos años.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que estos pasivos corresponden principalmente a irregularidades registradas entre 2017 y 2021, derivadas de fallas en el manejo de nómina y el incumplimiento de obligaciones fiscales ante la autoridad hacendaria.

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Como parte del proceso de saneamiento financiero, en 2024 el Municipio cubrió aproximadamente 136 millones de pesos, mientras que en 2025 se pagaron otros 101 millones, lo que representa un avance significativo en la reducción del adeudo.

Para este 2026, se contempla un monto pendiente de 114 millones de pesos; sin embargo, el alcalde señaló que se gestiona un convenio con la Secretaría de Hacienda, a través del Gobierno del Estado, para reducir el impacto económico.

“Para mí es muy importante dejar claro que existe el problema, pero no fue generado por esta administración. Nosotros hemos estado al corriente y hemos hecho frente a estos compromisos”, afirmó.

De concretarse el acuerdo, el Municipio podría cubrir únicamente el 25 por ciento del adeudo, es decir, alrededor de 28 millones de pesos, mientras que el resto sería absorbido mediante un estímulo fiscal.

El edil destacó que este esquema representaría un ahorro cercano a los 85 millones de pesos, lo que permitiría disminuir la presión sobre las finanzas municipales durante el presente año.

Las autoridades advirtieron que no atender estos pasivos habría generado un incremento por recargos, afectando directamente la capacidad financiera del Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará con acciones orientadas al saneamiento de las finanzas públicas, con el propósito de evitar que estas obligaciones se trasladen a futuras administraciones.

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