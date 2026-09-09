Avanza JMAS en repavimentación de calle Sagu tras obras del colector Nadadores

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Los trabajos forman parte de la reposición del colector, proyecto que registra 70% de avance y beneficiará a 100 mil habitantes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de repavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Sagu, como parte de las obras de reposición del colector Nadadores.

El supervisor de obra, Alejandro Lerma, informó que las labores abarcan un tramo de 165 metros lineales, desde el bulevar Bernardo Norzagaray hasta la calle Mochis.

“Nos encontramos sobre la calle Sagu, donde estamos trabajando en la repavimentación con concreto hidráulico de alta resistencia, debido a los trabajos que se realizaron para la reposición del colector Nadadores”.

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El funcionario explicó que, debido a estas acciones, actualmente se encuentra afectada la circulación en el acceso del bulevar Bernardo Norzagaray hacia el bordo, por lo que se trabaja para concluir esta etapa lo antes posible y continuar con el proyecto.

En este tramo fue instalada nueva tubería de drenaje sanitario de 24 pulgadas de Polietileno de Alta Densidad, además de nuevas descargas sanitarias para mejorar el funcionamiento de la red.

La reposición del colector Nadadores permitirá reducir los brotes de aguas residuales en la zona del bulevar Norzagaray y colonias aledañas, con beneficio estimado para alrededor de 100 mil habitantes.

Lerma agregó que actualmente continúan los trabajos de instalación de tubería sobre la calle Canutillo, para posteriormente avanzar hacia el bulevar Norzagaray.

El proyecto contempla una inversión de 134 millones de pesos y la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, con un avance general del 70 por ciento.

La JMAS agradeció la comprensión de vecinos y automovilistas ante las afectaciones temporales en la zona, y reiteró que las obras buscan mejorar la infraestructura sanitaria y la calidad de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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