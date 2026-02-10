Avanza JMAS en la sectorización del Distrito 5 para mejorar el servicio de agua potable

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) avanza en el programa de sectorización del Distrito 5 con la **instalación y reposición de cinco válvulas en el sector de las avenidas Paseo de la Victoria, Ejército Nacional y Waterfill, acciones encaminadas a mejorar la presión y continuidad del suministro de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El ingeniero Brandon Fortis, del Departamento de Eficiencia Física, informó que en el cruce de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria se colocaron dos válvulas nuevas, mientras que en Camino Viejo San José y Paseo de la Victoria, Río Hondo con Waterfill y Río Bravo con Waterfill, se sustituyeron tres válvulas que ya habían superado su vida útil y se encontraban fuera de operación.

“Sabemos que son obras que afectan la circulación, pero su duración será aproximada de una semana y los beneficios se reflejarán por muchos años, ya que estas válvulas permiten una mejor presión y, en caso de fugas, evitan suspender el servicio en zonas extensas”, explicó.

Los trabajos iniciaron este martes a las 8:00 de la mañana y se prevé concluirlos a las 4:00 de la tarde, con el restablecimiento del servicio en las colonias Puesta del Sol, Ciudad Río Bravo, Demetrio Flores, Lucio Cabañas y áreas aledañas.

En cuanto a la vialidad, la reapertura de la circulación está prevista para el domingo por la mañana, sujeta a las condiciones climáticas, ya que tras el cambio de válvulas se construyen cajas de protección cuyos materiales requieren tiempo de secado.

La JMAS reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente de modernización de la infraestructura hidráulica, con el objetivo de mejorar el servicio en toda la ciudad, en coordinación con las directrices del Gobierno del Estado.

