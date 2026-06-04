Avanza Cruzada del Cambio en avenidas principales de Ciudad Juárez

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Las cuadrillas de Limpia realizan trabajos permanentes de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene activos los trabajos del programa Cruzada del Cambio en diversas vialidades de Ciudad Juárez, con acciones orientadas a mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que actualmente las labores se concentran en las avenidas Carlos Amaya, Valentín Fuentes, Puerto de Palos y bulevar Independencia, donde cuadrillas municipales realizan limpieza general y mantenimiento de áreas comunes.

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Los trabajos incluyen corte de hierba, retiro de basura y tiliches, además del pintado de cordones en camellones centrales, laterales y banquetas, con el propósito de conservar en mejores condiciones las principales arterias de la ciudad.

El funcionario señaló que estas acciones se desarrollarán de manera permanente durante todo el año y se extenderán a distintas vialidades conforme avance el programa.

Solís Kanahan explicó que, debido a la extensión de algunas avenidas, particularmente el bulevar Independencia, en ocasiones es necesario concentrar temporalmente residuos y desechos en determinados puntos mientras las cuadrillas avanzan en sus recorridos.

“Es parte de la logística de trabajo. Buscamos avanzar lo más posible durante la jornada y retirar los residuos en horarios de menor circulación vehicular para afectar lo menos posible el tránsito”.

El director de Limpia aseguró que una vez concluidas las labores en cada tramo, las áreas intervenidas quedan completamente libres de residuos y en condiciones adecuadas para el uso de la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a conductores y peatones para extremar precauciones al circular por las zonas donde se desarrollan los trabajos, debido a la presencia de personal, maquinaria y señalización temporal.

“Pedimos empatía, tolerancia y precaución. Estamos trabajando de lunes a sábado en las principales avenidas de la ciudad”.

La Cruzada del Cambio forma parte de una estrategia municipal de mantenimiento urbano que involucra a diversas dependencias y busca mejorar la infraestructura, la limpieza y la calidad de vida en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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