Avanza construcción del puente peatonal de la calle Tapioca; prevén concluirlo en junio

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Obras Públicas informó que continúan los trabajos finales y pidió a la ciudadanía no utilizar la estructura hasta su apertura oficial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas continúa con los trabajos finales de construcción del puente peatonal ubicado en la calle Tapioca, obra que registra avances importantes tras la colocación de la estructura principal realizada esta semana.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que durante la jornada del martes se llevó a cabo el montaje del túnel peatonal sobre las estructuras de soporte, maniobra que requirió el cierre temporal de la vialidad para garantizar la seguridad durante los trabajos.

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La circulación vehicular fue restablecida alrededor de las 4:00 de la tarde, una vez concluidas las maniobras de instalación, sin que se reportaran afectaciones significativas al tránsito en la zona.

El funcionario explicó que actualmente se realizan labores complementarias de obra civil necesarias para concluir el proyecto y ponerlo en funcionamiento.

Entre los trabajos pendientes se encuentran la aplicación de pintura en la estructura, señalización horizontal y vertical, adecuación de guarniciones y banquetas, así como el marcado de carriles en el área de influencia del puente.

La dependencia estima concluir la obra hacia finales de junio, fecha en la que se prevé habilitar formalmente el paso peatonal para uso de la ciudadanía.

González García recordó que la construcción del puente responde a solicitudes de habitantes del sector que buscaban contar con una alternativa más segura para cruzar la vialidad, especialmente durante temporadas de lluvia.

Mientras continúan las labores, el director de Obras Públicas exhortó a la población a respetar las áreas restringidas y evitar ingresar a la estructura.

“La circulación por el puente aún no está disponible”, advirtió el funcionario, al señalar que el uso anticipado podría representar riesgos debido a que la obra permanece en proceso de terminación.

La dependencia reiteró que una vez concluidos los trabajos y realizadas las revisiones correspondientes, se informará oficialmente la apertura del puente peatonal para el tránsito de usuarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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