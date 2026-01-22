Movil - LB1A -
    enero 22, 2026 | 17:02
    Avanza Asentamientos Humanos en proyectos de electrificación y apoyos comunitarios

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    Familias de varias colonias serán beneficiadas con energía eléctrica y apoyos para enfrentar la temporada invernal.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Asentamientos Humanos avanzó en los proyectos municipales de electrificación al llevar a cabo la recepción de firmas y documentación necesaria para dotar del servicio de energía eléctrica a familias que por años no han contado con este beneficio, informó el titular de la dependencia, Julio César De la Cruz Reyes.

    Estas acciones forman parte de los trabajos administrativos previos que permiten avanzar en la instalación de infraestructura básica en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en colonias con rezago histórico.

    Como parte de estos proyectos, se beneficiará a habitantes de las colonias Adición La Conquista, La Campesina II, Tierra Nueva Polígono J y José Sulaimán II, quienes podrán contar próximamente con servicio de energía eléctrica en sus viviendas.

    De la Cruz Reyes señaló que estos avances son resultado de la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal, lo que ha permitido impulsar obras de infraestructura social en sectores considerados prioritarios para el desarrollo urbano.

    Además, durante el fin de semana, la dependencia participó en la recepción y distribución de un donativo de leña y madera, otorgado por empresas del sector privado, el cual fue entregado a vecinos en condición prioritaria de diversas colonias del sur y suroriente de la ciudad.

    Los apoyos fueron distribuidos en Adición La Conquista, La Campesina II, Tierra Nueva Polígono J, José Sulaimán II, Siglo XXI, Puerto La Paz, Juanita Luna y Fronteriza, como parte de las acciones para atender necesidades básicas durante la temporada invernal y fortalecer el respaldo comunitario.

    El Gobierno Municipal reiteró que este tipo de trabajos forman parte de una estrategia permanente para reducir rezagos sociales, fortalecer la infraestructura básica y mejorar el bienestar de las familias juarenses.

