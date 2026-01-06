Autoriza Comisión del Deporte apoyos económicos para atletas juarenses

Publicidad - LB2 -

Destinan 110 mil pesos para respaldar la participación de 78 deportistas en competencias nacionales e internacionales

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física aprobaron apoyos económicos para atletas que representarán a Ciudad Juárez en competencias de carácter nacional e internacional, como parte de los acuerdos alcanzados durante la sesión celebrada este martes.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión, junto con las regidoras Mayra Karina Castillo Tapia y Laura Fernanda Ávalos Medina, analizaron diversas solicitudes y determinaron respaldar ocho propuestas que beneficiarán a 78 deportistas.

- Publicidad - HP1

Los apoyos aprobados ascienden a 110 mil pesos, recurso que permitirá reducir los gastos de traslado y participación de atletas que competirán en disciplinas como artes marciales, box y futbol.

De acuerdo con lo informado durante la reunión, las y los deportistas participarán en eventos que se desarrollarán en Chihuahua capital, Mazatlán, Sinaloa, así como en China, lo que representa una proyección nacional e internacional para el deporte juarense.

Escalante Ramírez explicó que las personas interesadas en acceder a este tipo de apoyos pueden acudir a su oficina, ubicada en el tercer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, donde deberán presentar una solicitud formal y la documentación correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la convocatoria o invitación oficial al evento deportivo y el presupuesto estimado del viaje.

La regidora señaló que estos apoyos forman parte del compromiso del Ayuntamiento para impulsar el desarrollo deportivo y respaldar el talento local, facilitando la participación de atletas juarenses en competencias de alto nivel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.