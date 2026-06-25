InicioEstadoJuárez / El Paso

Atribuye Ortiz Orpinel homicidios recientes a disputa por venta de cristal

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

El alcalde en funciones señaló que las investigaciones apuntan a conflictos relacionados con el narcomenudeo y reiteró que la estrategia municipal privilegia la prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que las primeras líneas de investigación sobre los homicidios registrados recientemente en Ciudad Juárez apuntan a disputas vinculadas con la venta y el consumo de cristal.

Las declaraciones fueron realizadas luego de diversos hechos violentos ocurridos en las últimas horas, entre ellos un ataque armado registrado la noche del miércoles en la colonia Libertad, donde cuatro personas fueron baleadas y dos mujeres perdieron la vida, así como el hallazgo del cuerpo de un hombre la mañana de este jueves en la colonia Azteca.

“Es un asunto que ya está en investigación.”

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel indicó que la información preliminar con la que cuentan las autoridades relaciona estos hechos con actividades de narcomenudeo, aunque subrayó que las indagatorias continúan por parte de las instancias correspondientes para esclarecer los casos.

El alcalde en funciones señaló que el Gobierno Municipal mantendrá la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para atender la incidencia delictiva y reforzar las acciones en materia de seguridad pública.

Asimismo, explicó que la estrategia municipal seguirá enfocada en la prevención de las violencias, mediante programas coordinados entre dependencias y acciones dirigidas a reducir los factores de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre las investigaciones en curso, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar el móvil y la responsabilidad en los hechos.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Amplía Cruz Pérez Cuéllar ventaja en Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez alcanza 34.5% de apoyo y supera por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Deportes

Triunfan Nayelly Mendoza y Daniel Reyes en los 10K de la 4ª Carrera Unidos con Valor

Además de las competencias, la 4ª Carrera Unidos con Valor contó con una carrera recreativa o de colores de 3 kilómetros, en donde participaron familias completas e incluso mascotas.
Juárez / El Paso

Se integra Lupita de la Vega al equipo de asesores económicos de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México considera que la empresaria juarense es especialista en la dinámica...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto