Atribuye Ortiz Orpinel homicidios recientes a disputa por venta de cristal

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El alcalde en funciones señaló que las investigaciones apuntan a conflictos relacionados con el narcomenudeo y reiteró que la estrategia municipal privilegia la prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que las primeras líneas de investigación sobre los homicidios registrados recientemente en Ciudad Juárez apuntan a disputas vinculadas con la venta y el consumo de cristal.

Las declaraciones fueron realizadas luego de diversos hechos violentos ocurridos en las últimas horas, entre ellos un ataque armado registrado la noche del miércoles en la colonia Libertad, donde cuatro personas fueron baleadas y dos mujeres perdieron la vida, así como el hallazgo del cuerpo de un hombre la mañana de este jueves en la colonia Azteca.

“Es un asunto que ya está en investigación.”

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Ortiz Orpinel indicó que la información preliminar con la que cuentan las autoridades relaciona estos hechos con actividades de narcomenudeo, aunque subrayó que las indagatorias continúan por parte de las instancias correspondientes para esclarecer los casos.

El alcalde en funciones señaló que el Gobierno Municipal mantendrá la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para atender la incidencia delictiva y reforzar las acciones en materia de seguridad pública.

Asimismo, explicó que la estrategia municipal seguirá enfocada en la prevención de las violencias, mediante programas coordinados entre dependencias y acciones dirigidas a reducir los factores de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre las investigaciones en curso, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar el móvil y la responsabilidad en los hechos.

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