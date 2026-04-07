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Atiende Protección Civil volcadura con tres lesionados en carretera Juárez–Chihuahua

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Accidente se registró a la altura del kilómetro 317; heridos fueron trasladados a hospital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Dirección General de Protección Civil atendieron la mañana de este martes un accidente tipo volcadura registrado sobre la carretera Juárez–Chihuahua, a la altura del kilómetro 317.

De acuerdo con el reporte oficial, paramédicos brindaron atención a tres personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

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En el sitio, personal de emergencia realizó labores de aseguramiento para evitar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de otros automovilistas que transitaban por la zona.

El incidente movilizó a cuerpos de rescate y auxilio, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones al conducir.

Asimismo, se recomendó no manejar en condiciones de fatiga, revisar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar y extremar precauciones en carretera.

Protección Civil reiteró el llamado a conducir con responsabilidad, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes transitan por las principales vías de la región.

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