enero 28, 2026 | 12:13
Juárez / El Paso

Atiende Protección Civil 50 servicios de emergencia en Ciudad Juárez en 24 horas

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Bomberos y Rescate Municipal concentraron la mayoría de las atenciones durante el último reporte operativo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas se atendieron 50 servicios de emergencia en el municipio, correspondientes al periodo comprendido entre el martes 27 y la mañana de este miércoles 28 de enero.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos concentró 33 de las atenciones, mientras que Rescate Municipal intervino en otros 17 servicios, relacionados con distintos incidentes registrados en la ciudad.

Entre los casos relevantes, se reportó la atención oportuna a dos personas que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, quienes fueron auxiliadas sin que se registraran consecuencias mayores.

En el acumulado de la temporada invernal, Protección Civil indicó que 12 personas han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en Ciudad Juárez, sin que hasta el momento se tengan reportes de fallecimientos asociados a este tipo de incidentes.

En lo referente a la atención de población vulnerable, el albergue El Barreal, ubicado a un costado del Monumento a Benito Juárez, mantiene una ocupación de 59 personas, de las cuales 46 son hombres y 13 mujeres, quienes reciben resguardo ante las bajas temperaturas.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el uso de calentadores y aparatos de combustión dentro de los hogares, así como a garantizar una adecuada ventilación, con el fin de prevenir riesgos de intoxicación durante la temporada de frío.

