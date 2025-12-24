Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025 | 14:02
    Recorre Arturo Medina la Sierra Tarahumara y entrega apoyos a familias previo a Navidad

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    El diputado del Distrito 22 intensificó giras invernales para llevar alimentos y artículos básicos a comunidades serranas.

    Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la temporada invernal y previo a las celebraciones navideñas, el diputado Arturo Medina, coordinador de los legisladores locales del PRI en el Congreso del Estado y representante del Distrito 22, intensificó sus recorridos por la Sierra Tarahumara para entregar apoyos alimentarios y artículos de primera necesidad a familias de la región.

    El legislador, cuya demarcación abarca gran parte del territorio serrano de Chihuahua, visitó recientemente municipios y comunidades de Urique, Chínipas y Guazapares, donde sostuvo contacto directo con familias serranas, escuchó sus principales necesidades y distribuyó apoyos orientados a enfrentar las bajas temperaturas y las condiciones propias de esta época del año.

    Estas acciones, de acuerdo con lo informado, continuarán durante los próximos días, con el objetivo de generar condiciones más favorables para que las familias puedan transitar de mejor manera las fechas decembrinas, particularmente en zonas de difícil acceso y alta vulnerabilidad social.

    En los recorridos participa también una coordinación con autoridades municipales, así como con el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de sumar esfuerzos institucionales y ampliar el alcance de los apoyos en la región serrana.

    Arturo Medina reiteró que, durante el periodo de receso legislativo, mantendrá presencia constante en el distrito, con énfasis en la escucha directa de la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con infraestructura rural, atención al campo y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.

    A la fecha, el diputado acumula 24 giras de trabajo en el Distrito 22, lo que representa más de una visita mensual a la sierra durante su gestión legislativa, una cifra que, de acuerdo con su equipo, no tiene precedente reciente, particularmente por tratarse de recorridos acompañados de entrega de apoyos.

    El priista adelantó que salud, educación y seguridad seguirán siendo ejes prioritarios de su agenda en el Poder Legislativo, con el propósito de incidir en la mejora de la calidad de vida de las y los habitantes de Chihuahua.

    “Sigamos unidos como comunidad, siendo una gran familia y defendiendo juntos lo que nos pertenece como chihuahuenses”, expresó al enviar un mensaje de buenos deseos a las familias del estado con motivo de la Navidad.

