Atiende Protección Civil 46 servicios de emergencia en Juárez en 24 horas

Bomberos y Rescate Municipal respondieron a accidentes viales, un flamazo por gas y un rescate en altura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil atendió un total de 46 servicios de emergencia en el municipio durante el periodo comprendido del 6 al 7 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte de incidencias de las últimas 24 horas.

Del total de atenciones, 29 correspondieron al Departamento de Bomberos y 17 al área de Rescate Municipal, como parte de las acciones de respuesta ante distintos hechos registrados en diversos puntos de la ciudad.

Entre los eventos más relevantes se reportó un accidente vehicular sobre el Periférico Camino Real, donde ocho personas resultaron lesionadas. De ellas, tres fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención médica especializada, mientras que el resto fue valorado y atendido en el lugar.

Otro de los servicios destacados ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Teposteco, cruce con Anazasi, en la colonia Águilas de Zaragoza, donde se registró un flamazo por acumulación de gas L.P.. En este incidente tres hombres resultaron lesionados, quienes se trasladaron por sus propios medios a recibir atención médica.

Asimismo, se atendió un reporte en la calle Yepómera y Ramón Rayón, en la colonia Parajes del Sol, donde una persona se encontraba en riesgo al amenazar con arrojarse desde una estructura metálica de aproximadamente 20 metros de altura. Para el rescate fue necesaria la intervención de la máquina telescópica número 18 del Departamento de Bomberos, logrando poner a salvo al masculino sin que se reportaran lesiones.

En cuanto a la atención a población vulnerable, el albergue El Barreal registró una ocupación de 68 personas, de las cuales 56 son hombres y 12 mujeres, como parte de las acciones de resguardo implementadas por Protección Civil.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de emergencia al número 911, al señalar que la pronta intervención de los cuerpos de auxilio puede ser determinante para salvar vidas.

