Atiende Protección Civil 41 emergencias en las últimas horas en Ciudad Juárez

Bomberos y Rescate Municipal respondieron a incendios en viviendas y un negocio comercial.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que durante el periodo comprendido entre el 1 y 2 de febrero de 2026 se atendieron 41 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 24 correspondieron al Departamento de Bomberos y 17 a Rescate Municipal.

Entre las incidencias más relevantes se reportaron dos incendios en viviendas con personas lesionadas, así como un incendio en un establecimiento comercial, los cuales requirieron la movilización de unidades de emergencia y atención prehospitalaria.

El primer siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Asnos, cruce con Potrillos, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, donde un incendio dejó como saldo a un masculino con quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 13 por ciento del cuerpo. La persona fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital General para su valoración médica.

El segundo incendio en vivienda se registró en la calle Fray Tomás de Gallardo número 153, cruce con Refugio de la Libertad, en la colonia San Francisco. En este hecho resultaron lesionados dos masculinos, uno de 7 años y otro de 31 años de edad, ambos con quemaduras de primer grado. Fueron atendidos en el sitio por personal de Rescate Municipal y no requirieron traslado hospitalario tras firmar la hoja de liberación.

Asimismo, se atendió un incendio en un establecimiento comercial ubicado en la calle Fray Junípero Serra, cruce con avenida Paseo Triunfo de la República, en la colonia San Lorenzo. El fuego se originó en el área de almacén de reciclado de una mueblería, donde se quemó material como madera y cartón en un área aproximada de 5 por 3 metros, generando daños por humo en diversos muebles.

Por otra parte, Protección Civil reportó que el albergue El Barreal registró una ocupación de 55 personas, de las cuales 47 son hombres y 8 mujeres, como parte del monitoreo permanente que se realiza en espacios de resguardo.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir incendios, así como a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los números de emergencia, con el fin de proteger la integridad de las familias juarenses.

