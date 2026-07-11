Atiende OMEJ a 35 ciudadanos durante jornada de Tesorería Móvil

Publicidad - LB2 -

La dependencia ofreció orientación y descuentos en servicios de corralón para facilitar la recuperación de vehículos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) participó en la jornada de Tesorería Móvil, donde brindó atención a 35 ciudadanos con servicios de orientación y descuentos para propietarios de vehículos resguardados en los corralones municipales.

Durante la actividad, la dependencia atendió a 11 mujeres y 24 hombres, quienes recibieron información sobre la situación de sus unidades y los requisitos necesarios para concluir el proceso de recuperación.

- Publicidad - HP1

Como parte de la estrategia conjunta con la Tesorería Municipal, la OMEJ aplicó un descuento del 50 por ciento en los conceptos correspondientes a los servicios de corralón, en concordancia con los beneficios ofrecidos durante la jornada para la regularización de infracciones.

“La OMEJ aplicó el mismo esquema de descuentos ofrecido durante la jornada para infracciones, otorgando un 50 por ciento de descuento en los conceptos correspondientes a los servicios de corralón.”

Además de los descuentos, el personal de la dependencia imprimió los detallados de los vehículos resguardados y proporcionó atención personalizada para orientar a las y los propietarios sobre los trámites pendientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para acercar los servicios públicos a distintos sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de facilitar las gestiones de la ciudadanía y promover la regularización de diversos trámites municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.