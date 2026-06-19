Atiende Municipio áreas verdes del Puente del Trébol con labores de mantenimiento

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Cuadrillas de Limpia realizaron limpieza, corte de hierba y retiro de residuos en uno de los principales cruceros de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Limpia llevó a cabo trabajos de mantenimiento en las áreas verdes ubicadas en el cruce de las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, en la zona conocida como Puente del Trébol, como parte de las acciones permanentes de mejoramiento urbano impulsadas por el Gobierno Municipal.

Las labores incluyeron limpieza general, corte de hierba y retiro de residuos acumulados, con el propósito de conservar en buenas condiciones este punto de alta circulación vehicular y peatonal.

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Los trabajos forman parte de las actividades contempladas dentro del programa Cruzada del Cambio 2026, estrategia mediante la cual se realizan intervenciones de rehabilitación y mantenimiento en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones buscan fortalecer la imagen urbana y contribuir a que los espacios públicos permanezcan limpios y ordenados para beneficio de la comunidad.

“Este crucero forma parte de las actividades contempladas dentro del programa Cruzada del Cambio 2026”.

La dependencia destacó que el Puente del Trébol constituye uno de los nodos viales más importantes de la ciudad, por lo que requiere atención constante para garantizar condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento.

Las cuadrillas municipales continuarán desarrollando labores permanentes en distintos puntos de la ciudad, tanto en atención a las instrucciones de la administración municipal como a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.

Además de las tareas en áreas verdes, el programa contempla acciones de limpieza urbana, rehabilitación de espacios públicos y retiro de residuos en diferentes colonias y vialidades.

El Gobierno Municipal señaló que estas intervenciones buscan fortalecer el entorno urbano y ofrecer espacios más seguros, funcionales y agradables para quienes habitan o transitan por Ciudad Juárez.

La Dirección de Limpia reiteró que mantendrá operativos permanentes de mantenimiento para atender las necesidades de distintos sectores y contribuir al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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