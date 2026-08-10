Atiende JMAS derrame de aguas residuales en Bosques de Waterfill

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La JMAS trabaja en el retiro de agua residual tras ubicar una obstrucción en la línea de descarga del fraccionamiento.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez atendió este lunes un reporte ciudadano por la acumulación de agua residual en el fraccionamiento Bosques de Waterfill, en el cruce de las calles Bosques de Chamizal y Bosques de Waterfill.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el problema se originó por una obstrucción en la línea de descarga que recibe las aguas residuales del sector, lo que provocó el acumulamiento en la zona habitacional.

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El coordinador del Distrito 2 de alcantarillado, Abraham Méndez, informó que personal operativo de la JMAS acudió al sitio para iniciar las maniobras correspondientes y reducir la afectación a los vecinos del fraccionamiento.

“Esta acumulación de agua residual es debido a una obstrucción en la línea de descarga de este fraccionamiento, por lo que personal de la JMAS ya se encuentra trabajando para retirar toda el agua”, señaló.

Como parte de las acciones inmediatas, la dependencia desplegó equipo especializado, entre ellos un camión tipo Vactor y una unidad Guzzler, utilizados para el retiro del agua acumulada y la limpieza de la red sanitaria.

Méndez explicó que la obstrucción ya fue localizada y que, una vez concluida la limpieza, será necesario realizar trabajos de excavación para revisar las condiciones de la tubería afectada.

La inspección permitirá determinar si el tramo dañado requiere una reparación puntual o si será necesaria la sustitución completa de la línea, según el estado en que se encuentre la infraestructura sanitaria.

“Ya estamos presentes trabajando para los vecinos. Les pedimos un poco de paciencia mientras resolvemos la obstrucción que tenemos en la línea, esperamos que a la brevedad el problema quede solucionado”, expresó.

La JMAS informó que su personal mantiene labores en el sector con el objetivo de restablecer las condiciones adecuadas de operación en la red de drenaje sanitario del fraccionamiento Bosques de Waterfill.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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