Anticipa Daniela Álvarez buenas noticias para PAN Chihuahua

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La dirigente estatal sostuvo una reunión con Jorge Romero para revisar agenda partidista, registro ciudadano y próximos trabajos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Romero, en la que revisaron temas relacionados con la agenda de Acción Nacional en el estado.

Durante el encuentro se abordaron los próximos calendarios de trabajo, así como el avance del registro ciudadano a través de la aplicación del PAN, herramienta mediante la cual personas interesadas pueden acercarse y sumarse al partido.

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Álvarez informó que también se revisaron las próximas actividades de Acción Nacional en Chihuahua, además de adelantar que Jorge Romero visitará la entidad próximamente.

Por su parte, Romero destacó el encuentro con la dirigente estatal panista y señaló que uno de los temas centrales fue el análisis de los retos rumbo al próximo proceso electoral.

“Qué gusto recibir a Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua. Platicamos sobre los retos que vienen rumbo a 2027 y algo que tenemos muy claro: el estado seguirá siendo azul”.

El dirigente panista afirmó que continuarán trabajando en equipo y cerca de las familias, como parte de la estrategia partidista para mantener presencia territorial en Chihuahua.

La reunión refrenda la coordinación entre el PAN Chihuahua y la dirigencia nacional, en un contexto de definición de agenda interna y preparación política hacia 2027.

El PAN estatal señaló que mantiene abiertas sus puertas a la participación ciudadana y que continuará con una agenda activa de trabajo en los municipios del estado.

Álvarez indicó que próximamente se darán a conocer nuevas actividades y anuncios relacionados con el trabajo político de Acción Nacional en Chihuahua.

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