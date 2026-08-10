Cuestiona Maru Campos posible acercamiento de César Jáuregui con Morena

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La gobernadora dijo esperar que sus excolaboradores no traicionen los valores con los que los conoció hace 15 o 20 años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que espera que sus excolaboradores no traicionen los valores y la doctrina con los que los conoció hace más de una década, en referencia al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Durante una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal fue cuestionada sobre la confianza en personas que han colaborado con ella y sostuvo que el poder, la nómina, el estatus y la ilusión de ocupar cargos públicos pueden modificar actitudes y comportamientos.

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Campos Galván señaló que quienes participan en la vida pública deben mantener los pies en la tierra, rodearse de personas que les ayuden a conservar claridad y actuar con congruencia frente a sus principios.

“Esperaría que no traicionen sus valores y su doctrina, con los cuales yo los conocí hace 15, 20 años, en específico al exfiscal Jáuregui”.

La gobernadora agregó que los valores con los que conoció a Jáuregui son distintos a los que, desde su perspectiva, promueven Morena y la llamada Cuarta Transformación.

Las declaraciones se dan en medio de versiones sobre una reunión entre César Jáuregui y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante de Morena a la candidatura por la gubernatura de Chihuahua.

Aunque no se ha informado oficialmente el contenido de ese encuentro, el acercamiento generó lecturas políticas dentro del escenario electoral rumbo a 2027, especialmente por el peso de la capital del estado y de Ciudad Juárez en la definición de candidaturas.

Jáuregui ha sido mencionado como uno de los perfiles panistas para la alcaldía de Chihuahua, mientras que otros nombres dentro del PAN, como Santiago de la Peña, también han sido colocados en mediciones y registros internos relacionados con ese proceso.

La mandataria no confirmó una ruptura política formal con el exfiscal, pero su declaración marcó distancia frente a cualquier acercamiento que pudiera interpretarse como coincidencia con Morena o con actores vinculados a ese partido.

El posicionamiento ocurre en un contexto de reacomodos internos dentro del PAN en Chihuahua, donde la definición de candidaturas municipales será clave para la ruta electoral de 2027.

La gobernadora insistió en que quienes han formado parte de su equipo deben actuar conforme a los valores con los que llegaron a la vida pública y evitar decisiones que contradigan la doctrina política que, dijo, compartieron durante años.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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