Atiende J+ a usuarios en la colonia Hidalgo

Al concluir los trabajos de la Jornada de Intervención que realizó la J+ en la colonia Hidalgo, se llevó hasta el Parque Hidalgo el servicio de atención a usuarios, donde los vecinos se acercaron para solicitar descuentos, hacer convenios y aclarar dudas.

Ciudad Juárez, Chih .- Alma Ibarra, quien reside en la colonia, declaró: “vine a ver si me hacían un descuento porque tenía un recibo con rezago. La verdad es que sí me atendieron muy bien, fue rápido, no me tardé y sí me hicieron un convenio”.

Opinó que está bien que se lleven estos servicios hasta las colonias porque muchas personas no tienen en qué movilizarse para acercarse a las oficinas y con esta ayuda se les beneficia bastante.

“Vine a arreglar lo del agua porque son dos casas y quiero ponerle una toma a cada una. Parece que sí se va a arreglar. Me atendieron muy bien. Muy atentos ustedes”, declaró Andrés Javier Ciguelin Gastélum. “He ido al agua y me han atendido muy bonito, muy bien. Les doy muchas gracias”, agregó.

Con la atención a los usuarios, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez cerró los trabajos de la Jornada de Intervención, durante la cual se repararon 15 fugas de agua en medidor, cinco cambios de llaves, 80 reconexiones, se cambiaron dos medidores y se atendieron 22 reportes del Centro de Atención Telefónica.

El Departamento de Alcantarillado limpió cinco mil metros de drenaje y 35 pozos de visita; además, se limpió un parque y se retiraron dos camiones de destilichadero de 14 metros cúbicos cada uno. Con estas acciones se benefició a un aproximado de 776 residentes en la colonia Hidalgo.

