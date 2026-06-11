Atendió Protección Civil 63 servicios de emergencia en las últimas 24 horas

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Bomberos y Rescate Municipal respondieron a incidentes diversos, entre ellos un incendio en Jardines Panamericano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas brindó atención a 63 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 47 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 16 por personal de Rescate Municipal.

Entre los incidentes más relevantes se encuentra un incendio registrado en el cruce de la carretera Panamericana y la calle Santos Dumont, en el fraccionamiento Jardines Panamericano, donde elementos de Bomberos realizaron labores para controlar y extinguir el fuego.

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De acuerdo con el reporte oficial, las llamas consumían varias cajas de tráiler cargadas con cartón, así como un contenedor de basura ubicado en el patio de un establecimiento comercial, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia.

“Elementos de Bomberos lograron extinguir el fuego que consumía varias cajas de tráiler cargadas con cartón, así como un contenedor de basura ubicados en el patio de un negocio”.

Las autoridades señalaron que la rápida intervención permitió controlar el siniestro sin que se registraran personas lesionadas y evitó que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.

Asimismo, Protección Civil informó que este jueves iniciaron dos eventos de gran afluencia en la ciudad: la Feria Juárez CANACO 2026 y las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana de Futbol en el Estadio 8 de Diciembre, por lo que se desplegarán operativos de supervisión y vigilancia.

“Personal operativo de Protección Civil mantendrá labores de supervisión y vigilancia para garantizar la seguridad de los asistentes”.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de seguridad, actuar con responsabilidad en espacios concurridos y reportar cualquier situación de emergencia de manera inmediata a través del número 911.

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