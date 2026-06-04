Arrancará programa piloto de capacitación laboral para jóvenes con síndrome de Down

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La iniciativa busca promover la inclusión laboral mediante formación especializada y vinculación con empresas de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios informó que este viernes iniciará el programa piloto de Inserción Laboral para Jóvenes con Síndrome de Down, un proyecto orientado a fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de desarrollo e independencia para personas con esta condición.

Durante la reunión encabezada por el regidor José Mauricio Padilla, junto con las ediles Karla Michaeel Escalante Ramírez y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, se presentaron los detalles de la estrategia que será implementada en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios.

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La coordinadora del programa, Vanessa Méndez, explicó que las actividades comenzarán en el Centro Comunitario Zaragoza, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y estarán dirigidas a personas con síndrome de Down de entre 18 y 32 años de edad.

La primera generación estará integrada por nueve participantes, quienes recibirán capacitación enfocada en habilidades socioemocionales, comunicación, herramientas laborales y fortalecimiento de capacidades psicomotoras.

El proyecto contempla además talleres dirigidos a madres y padres de familia para acompañar el proceso de autonomía de los jóvenes, así como capacitaciones para empresas interesadas en sumarse a las acciones de inclusión laboral.

Méndez señaló que la formación estará orientada principalmente a los sectores restaurantero y hotelero, áreas donde los participantes podrán desarrollar competencias para incorporarse posteriormente a entornos laborales formales.

El curso tendrá una duración de tres meses y constará de 60 sesiones, periodo durante el cual los asistentes realizarán prácticas laborales y recibirán herramientas para fortalecer su preparación antes de integrarse a una empresa.

“El objetivo es que las empresas conozcan sus capacidades y les den la oportunidad de demostrar su talento, contribuyendo así a una sociedad más incluyente y con mayores oportunidades para todos”.

Al concluir la capacitación, los participantes serán evaluados para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, mientras que las autoridades hicieron un llamado al sector empresarial para abrir espacios a personas con síndrome de Down y otras discapacidades.

Las personas interesadas en obtener más información sobre el programa pueden acudir a los Centros Comunitarios o comunicarse al teléfono 656-206-8206.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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