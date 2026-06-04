Arrancará programa piloto de capacitación laboral para jóvenes con síndrome de Down

La iniciativa busca promover la inclusión laboral mediante formación especializada y vinculación con empresas de la ciudad.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios informó que este viernes iniciará el programa piloto de Inserción Laboral para Jóvenes con Síndrome de Down, un proyecto orientado a fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de desarrollo e independencia para personas con esta condición.
Durante la reunión encabezada por el regidor José Mauricio Padilla, junto con las ediles Karla Michaeel Escalante Ramírez y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, se presentaron los detalles de la estrategia que será implementada en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios.
La coordinadora del programa, Vanessa Méndez, explicó que las actividades comenzarán en el Centro Comunitario Zaragoza, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y estarán dirigidas a personas con síndrome de Down de entre 18 y 32 años de edad.
La primera generación estará integrada por nueve participantes, quienes recibirán capacitación enfocada en habilidades socioemocionales, comunicación, herramientas laborales y fortalecimiento de capacidades psicomotoras.
El proyecto contempla además talleres dirigidos a madres y padres de familia para acompañar el proceso de autonomía de los jóvenes, así como capacitaciones para empresas interesadas en sumarse a las acciones de inclusión laboral.
Méndez señaló que la formación estará orientada principalmente a los sectores restaurantero y hotelero, áreas donde los participantes podrán desarrollar competencias para incorporarse posteriormente a entornos laborales formales.
El curso tendrá una duración de tres meses y constará de 60 sesiones, periodo durante el cual los asistentes realizarán prácticas laborales y recibirán herramientas para fortalecer su preparación antes de integrarse a una empresa.
“El objetivo es que las empresas conozcan sus capacidades y les den la oportunidad de demostrar su talento, contribuyendo así a una sociedad más incluyente y con mayores oportunidades para todos”.
Al concluir la capacitación, los participantes serán evaluados para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, mientras que las autoridades hicieron un llamado al sector empresarial para abrir espacios a personas con síndrome de Down y otras discapacidades.
Las personas interesadas en obtener más información sobre el programa pueden acudir a los Centros Comunitarios o comunicarse al teléfono 656-206-8206.
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