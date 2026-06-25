Arranca Municipio campaña de hidratación para atender a 36 mil juarenses durante el verano

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La estrategia incluye módulos de hidratación y casi 30 centros comunitarios habilitados como espacios de enfriamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal puso en marcha la campaña anual de hidratación con la meta de beneficiar a 36 mil personas durante los próximos 60 días hábiles, como parte de las acciones preventivas para reducir los riesgos a la salud por las altas temperaturas.

Durante el arranque del programa, el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel destacó que las recientes olas de calor registradas en la ciudad hacen necesario reforzar las medidas de prevención, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o permanecen expuestos al sol durante varias horas.

“Es importante que todos entendamos que debemos tomar medidas de prevención y qué mejor que contar con espacios de hidratación y enfriamiento.”

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El edil informó que, además de los módulos de hidratación instalados en la Plaza de Armas y en el Puente Internacional Paso del Norte, este año se habilitaron cerca de 30 Centros Comunitarios como espacios de enfriamiento, donde la población podrá resguardarse del calor y, en algunos casos, recibir atención médica.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que la campaña cumple ocho años de operación continua y ha beneficiado a más de 100 mil personas desde su creación. Tan solo en 2025, los módulos brindaron atención a 14 mil 100 ciudadanos, cifra que este año se busca superar.

Los principales beneficiarios son trabajadores, peatones, usuarios del cruce internacional, personas en situación de calle y ciudadanos que diariamente transitan por la Zona Centro y el puente fronterizo.

“Entre las 12 del mediodía y las primeras horas de la tarde se presentan las condiciones más críticas de calor.”

Los módulos operan a partir del mediodía y son atendidos por paramédicos del Departamento de Rescate, quienes distribuyen agua potable y suero oral, además de ofrecer atención prehospitalaria en caso de presentarse emergencias relacionadas con el calor.

La Dirección General de Protección Civil informó que la ciudadanía puede consultar la ubicación de los módulos de hidratación y centros de enfriamiento mediante un código QR disponible en su página oficial, con el propósito de facilitar el acceso a estos espacios durante la temporada de altas temperaturas.

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