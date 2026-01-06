Arranca J+ programa de descuentos para apoyar economía de familias juarenses

Publicidad - LB2 -

Ofrecerán reducciones de entre 30 y 70% mediante unidad móvil durante enero en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) pondrá en marcha la próxima semana un programa especial de descuentos dirigido a apoyar la economía de las familias juarenses, mediante reducciones que van del 30 al 70 por ciento, de acuerdo con la situación particular de cada usuario.

El esquema será implementado a través de una unidad móvil de atención, que permitirá a las personas usuarias acceder a convenios y facilidades para regularizar adeudos de forma directa y sin necesidad de acudir a oficinas centrales.

El director comercial de la J+, Jesús Lazo, informó que la primera jornada de atención se realizará en Plaza Las Torres, ubicada en el cruce de la avenida De las Torres y Ramón Rayón, con atención el viernes 16 de enero de 11:00 a 18:00 horas y el sábado 17 de enero de 09:00 a 13:00 horas.

“Buscamos apoyar a las familias juarenses en este arranque de año, ofreciendo esquemas de descuento y facilidades para que puedan regularizar su cuenta”, explicó el funcionario.

El programa continuará el viernes 30 y sábado 31 de enero en Plaza Soriana Aztecas, donde se atenderá principalmente a habitantes del sector surponiente de la ciudad, bajo el mismo esquema de horarios.

De acuerdo con la J+, esta estrategia permitirá brindar atención personalizada, evaluar cada caso y ofrecer alternativas viables para que las familias puedan ponerse al corriente en el pago de su servicio de agua potable.

El organismo operador señaló que estas acciones forman parte de la política social impulsada por el Gobierno del Estado, orientada a apoyar a los sectores que enfrentan mayores dificultades económicas y garantizar el acceso continuo a los servicios básicos.

