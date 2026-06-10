Aprueba Cabildo reformas para fortalecer transparencia y combate a la corrupción

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El Ayuntamiento avaló la creación del Órgano Interno de Control y actualizó reglamentos municipales durante su sesión ordinaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez aprobó una serie de reformas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la modernización de la normatividad municipal, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42 encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Entre los acuerdos avalados destaca la autorización para la programación y ejecución plurianual de la Construcción del Rastro TIF, Etapa II, proyecto que busca ampliar la infraestructura para el procesamiento de productos cárnicos bajo estándares sanitarios especializados.

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El coordinador de la Comisión Edilicia de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, informó que la obra registra una inversión acumulada de 150 millones de pesos y requerirá recursos adicionales por más de 175 millones para su conclusión, lo que elevará el monto total por encima de los 325 millones de pesos.

Durante la sesión también fue aprobado el Reglamento de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, instrumento que establece las bases para la integración y funcionamiento de las instancias responsables de garantizar el acceso a la información pública.

Uno de los cambios más relevantes consiste en la transformación de la Contraloría Municipal en el nuevo Órgano Interno de Control del Municipio de Juárez, como parte de un proceso de armonización normativa encaminado a reforzar los mecanismos de supervisión y fiscalización de la administración pública.

La coordinadora de la Comisión Edilicia de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, señaló que esta reforma permitirá consolidar una estructura institucional más sólida, con atribuciones claramente definidas para vigilar el desempeño de los servidores públicos bajo principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

El titular de la Contraloría Municipal, Jorge Alberto Gutiérrez Casas, explicó que la nueva estructura incorporará una Unidad de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, así como una Unidad de Corrupción, con el propósito de fortalecer la atención, prevención e investigación de conductas indebidas dentro del servicio público.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, y la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez destacaron que la creación de estas áreas representa un avance en la protección de los derechos laborales y en la construcción de una administración pública más equitativa y transparente.

Además, el Cabildo aprobó modificaciones al Reglamento de Mercados Públicos del Municipio de Juárez, con el objetivo de actualizar una normativa vigente desde 1983 y adecuarla a las condiciones actuales de operación de estos espacios comerciales.

Las reformas aprobadas forman parte de una estrategia de modernización institucional impulsada por el Ayuntamiento para fortalecer la gestión pública y mejorar los mecanismos de control, transparencia y atención ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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