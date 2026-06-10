Aprueba Cabildo modificación urbana para avanzar en la construcción del Centro de Convenciones

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El proyecto se desarrollará en un predio de más de 171 mil metros cuadrados donado para impulsar infraestructura estratégica y desarrollo económico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó una modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, con el propósito de permitir la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez en un predio ubicado sobre la prolongación del bulevar Tomás Fernández, en la colonia Partido Senecú.

La adecuación aprobada por el Cabildo corresponde a un terreno con una superficie de 171 mil 856.976 metros cuadrados, propiedad de Laura Zaragoza de la Torre, quien realiza la donación del espacio destinado al desarrollo de este proyecto de infraestructura.

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La autorización representa uno de los pasos administrativos más importantes para concretar una obra largamente planteada en la ciudad, considerada estratégica para la atracción de eventos, congresos y actividades de impacto económico para la región.

El coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Alejandro Daniel Acosta Aviña, destacó que el avance fue posible gracias al diálogo entre los distintos actores involucrados, incluyendo al Fideicomiso del Centro de Convenciones y residentes del sector donde se ubicará la obra.

El regidor señaló que existe disposición para mantener la comunicación con los vecinos y garantizar que el proyecto se desarrolle en armonía con la comunidad.

Por su parte, el presidente del Fideicomiso del Centro de Convenciones, Javier Gómez Ito, aseguró que continuará el acercamiento con los habitantes de la zona durante todas las etapas de ejecución del proyecto.

“Este no será solo un edificio, este lugar se convertirá en un generador de economía que beneficiará a toda esta frontera y será de todos los juarenses, no sólo de un grupo específico”.

El representante del fideicomiso indicó que la intención es iniciar los trabajos de construcción durante el mes de agosto y concluir la obra en un plazo aproximado de un año.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el Centro de Convenciones fortalecerá la capacidad de Ciudad Juárez para atraer eventos de gran escala, además de ampliar la oferta de infraestructura para actividades empresariales, turísticas y sociales.

La construcción del recinto ha sido considerada durante años como una de las obras prioritarias para el desarrollo económico de la ciudad, debido a su potencial para atraer congresos, exposiciones, convenciones y reuniones de carácter nacional e internacional.

Con la modificación aprobada por el Cabildo, el proyecto entra en una nueva etapa de preparación para el inicio de obras y la consolidación de uno de los desarrollos de infraestructura más relevantes previstos para Ciudad Juárez en los próximos años.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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