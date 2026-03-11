Aprueba Cabildo donar terreno al Infonavit para impulsar vivienda digna en Juárez

Publicidad - LB2 -

Predios con más de 54 mil metros cuadrados serán destinados al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la modificación al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para donar dos predios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el objetivo de impulsar proyectos de vivienda digna para la población.

La decisión se tomó durante la Sesión de Cabildo número 35, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, donde se avaló entregar al instituto federal dos terrenos ubicados en la avenida Leonardo Solís Barraza y el bulevar Fundadores, en el ejido Zaragoza, con una superficie total de 54 mil 409 metros cuadrados.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que esta medida forma parte de las acciones encaminadas a facilitar el acceso a vivienda para familias juarenses, particularmente para quienes enfrentan mayores dificultades para adquirir un patrimonio.

El coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, señaló que la iniciativa busca sumarse a los esfuerzos nacionales para ampliar la oferta de vivienda social.

“Es importante reconocer el gran acierto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que puso en marcha el Programa Nacional de Vivienda y regularización… con el propósito de que este esfuerzo beneficie a las y los juarenses”.

Durante la sesión también se informó sobre seis proyectos de impacto social aprobados por la Comisión de Inversión del Fondo para el Desarrollo Económico Municipal, entre los que destaca la construcción de un puente vehicular en la avenida Valle del Sol y bulevar Juan Pablo II, con una inversión de 150 millones de pesos.

Asimismo, se destinarán 115 millones de pesos para la pavimentación o rehabilitación de 44 vialidades, 80 millones para el programa de bacheo, 25 millones para la construcción y rehabilitación de 31 parques públicos y 15 millones para la rehabilitación del Centro Comunitario Los Arcos.

Las autoridades señalaron que el fondo municipal dispone actualmente de 544 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 9% respecto al ejercicio fiscal anterior, cuando se administraron 485 millones.

En otra decisión, el Cabildo aprobó nombrar “Licenciado Arturo Urquidi Astorga” al parque público ubicado en el fraccionamiento Urbilliva del Cedro III, en reconocimiento al exfuncionario municipal que se desempeñó como director de Desarrollo Social y de Regulación Comercial, quien falleció el año pasado.

Durante la sesión también se avaló diseñar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos y el uso responsable de la infraestructura urbana y sanitaria, así como reforzar la supervisión a establecimientos comerciales para promover la plantación de árboles en estacionamientos y espacios privados.

Además, los regidores aprobaron turnar a comisiones el proyecto de Reglamento de Bienestar Animal para el municipio de Juárez, con el objetivo de analizar y, en su caso, modificar diversas disposiciones antes de su eventual aprobación.

