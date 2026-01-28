Aprueba Cabildo donación de predio a Rotarios y comodato a Fundación Gazpro

Publicidad - LB2 -

Avalan también la creación de la Semana Municipal de la Salud Mental.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó por unanimidad, durante Sesión Ordinaria de Cabildo, la donación de un predio municipal al Club Rotario de Ciudad Juárez A.C. y la celebración de un contrato de comodato con la Fundación Gazpro A.C., al considerar que ambas organizaciones desarrollan labores orientadas al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, así como a la promoción de la salud y el deporte.

En el caso del Club Rotario, el Cabildo avaló la enajenación a título gratuito de un predio municipal con una superficie de 3,930.205 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Cantares Residencial, donde se proyecta la construcción de un inmueble destinado a actividades sociales y de servicio comunitario, con impacto directo en la atención médica.

Durante la sesión, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que el espacio permitirá concentrar las actividades de los 17 clubes rotarios que operan en la ciudad, además de reconocer el trabajo social que realizan de manera permanente en beneficio de la comunidad.

De igual forma, el Cabildo aprobó autorizar un contrato de comodato a favor de la Fundación Gazpro A.C., respecto de dos predios municipales ubicados en la colonia Oasis Revolución, con el propósito de dar continuidad a proyectos enfocados en salud y deporte.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez explicó que se trata de terrenos recuperados por el municipio, y que la fundación asumirá el mantenimiento total de las instalaciones, evitando su deterioro, luego de que la iglesia católica dejara de hacerse cargo del espacio.

En este contexto, el alcalde informó que Gazpro ha invertido alrededor de 10 millones de pesos en el parque, logrando habilitar espacios de primer nivel para el uso de la comunidad.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó también la institución de la Semana Municipal de la Salud Mental, que se celebrará cada mes de octubre, con la participación de dependencias municipales, a fin de generar conciencia, reducir el estigma y promover el bienestar emocional entre la población.

Asimismo, se avalaron diversos dictámenes en materia de desarrollo urbano y regularización, entre ellos la enajenación de un predio municipal derivado de un procedimiento administrativo, una modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, así como autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionales y la cancelación de reservas de dominio dentro de programas de regularización.

