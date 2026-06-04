Apoyará CANACO fumigaciones masivas contra la garrapata en Ciudad Juárez

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Diez empresas especializadas se sumarán de manera gratuita a las acciones para prevenir casos de rickettsia en sectores prioritarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) acordaron reforzar las acciones de combate a la garrapata mediante una campaña de fumigación masiva en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de prevenir casos de rickettsia.

El titular de la dependencia municipal, César Díaz Gutiérrez, informó que diez empresas integrantes de la Sección Especializada de Control de Plagas de la CANACO se incorporarán a estas labores de manera coordinada con el Gobierno Municipal.

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Las acciones iniciarán el próximo 8 de junio y abarcarán 17 colonias distribuidas en diversos puntos de la ciudad, consideradas prioritarias por la presencia de factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

Las fumigaciones se realizarán de manera simultánea en sectores como Los Kilómetros, Anapra y Riberas del Bravo, donde se atenderán viviendas, parques y centros comunitarios.

Díaz Gutiérrez explicó que las compañías participantes cuentan con experiencia en el control de plagas y contribuirán a ampliar la cobertura de las acciones preventivas que ya desarrolla la Dirección de Ecología.

“Nos van a apoyar en impactar esas áreas, independientemente de la labor que realiza la Dirección de Ecología, pero sobre todo, que lo harán de manera gratuita”.

El funcionario señaló que la estrategia busca fortalecer la prevención en zonas donde se han registrado casos y fallecimientos relacionados con la rickettsia, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

La dependencia municipal destacó que la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permitirá ampliar el alcance de las fumigaciones y reforzar las medidas de protección para la salud de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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