Anuncian Gran Cabalgata de la Amistad este 14 de febrero en Juárez

Evento ecuestre recorrerá el bordo del río y continuará el domingo con actividades en El Sauzal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado 14 de febrero se realizará la edición número 19 de la Gran Cabalgata de la Amistad, evento organizado por la Cabalgata Villista Vertiente Norte, que recorrerá el bordo del río Bravo y concluirá en el poblado de El Sauzal.

En conferencia de prensa, el coordinador del evento, Héctor Lozoya, informó que la salida será a las 10:00 de la mañana desde el cruce de la avenida Universidad y Rafael Pérez Serna, aunque las actividades iniciarán desde las 8:00 horas con un desayuno de convivencia en los patios fiscales.

“Esta será la cabalgata número 19 que se realiza, ya que desde hace 19 años se ha hecho de manera consecutiva por el bordo del río”.

Al llegar a El Sauzal se llevarán a cabo diversas dinámicas tradicionales, entre ellas el gallo enterrado y juegos de argollas, como parte del programa festivo.

Las actividades continuarán el domingo 15 de febrero con una cabalgata que partirá del Umbral del Milenio hacia la Guarnición Militar, con acompañamiento del Ejército Mexicano, y posteriormente regresará a El Sauzal, donde se realizarán eventos como barrileada, lazo doble y jineteo de toros.

“Los invitamos este próximo sábado a las 8:00 de la mañana a que nos acompañen a salir en la cabalgata, ya que con este tipo de eventos buscamos que se dé a conocer la otra cara de Ciudad Juárez”.

Lozoya agregó que a partir de este fin de semana iniciarán jornadas de cabalgatas cada dos semanas como preparación para la Gran Cabalgata Villista programada para el 4 de julio.

Por su parte, el jinete profesional Enrique Holguín invitó a la ciudadanía a participar en clínicas especializadas que impartirá en la Arena Santa Elena, ubicada en el kilómetro 20, como parte de la promoción de actividades ecuestres en la región.

